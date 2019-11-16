برصاصة في منزله.. كونتي يتلقى تهديدات بالقتل

كشفت تقارير صحفية عن تلقي أنطونيو كونتي، مدرب فريق إنتر ميلان الإيطالي، تهديدات بالقتل في إيطاليا، عبر طردٍ وصل إليه في منزله.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن كونتي تلقى طردا في منزله تضمن رسالة تهديد مع وضع "رصاصة" بجانب الرسالة.

وأشارت الصحيفة إلى أن كونتي أبلغ الشرطة الإيطالية عن ذلك التهديد، وبدأت الشرطة تحقيقا موسعا حول الأمر.

وتابعت "لاجازيتا" أن كونتي سيحصل على حماية خاصة من الشرطة خارج منزله وأيضا في مقر تدريبات إنتر ميلان بعد ذلك التهديد.

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وأكدت الصحيفة أن ذلك الأمر تكرر كثيرا في إيطاليا خلال الفترة الأخيرة، حيث وصلت إلى عدد من السياسيين البارزين هناك رسائل تهديد بالطريقة نفسها مع وضع رصاصة في الطرد المرسل إلى منازلهم.

وأضافت الصحيفة أن الأمر من الممكن أن يكون مجرد مزحة أو ما إلى ذلك، لكن السلطات تأخذ الأمر على محمل الجد، وفتحت تحقيقا موسعا بشأن ذلك.

وكانت هناك حالة من الغضب لدى جماهير يوفنتوس تجاه كونتي مدرب الفريق السابق وأحد نجومه أيضا، بعد توليه تدريب إنتر ميلان الغريم التقليدي مطلع الموسم الحالي.

ويحتل إنتر ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة بفارق نقطة خلف يوفنتوس المتصدر، حيث حقق النيراتزوري بقيادة كونتي 10 انتصارات، وتعادل في مباراة وخسر في أخرى.

وتولى كونتي تدريب يوفنتوس في الفترة بين عامي 2012 و2014، وتوج مع "البيانكونيري" بـ3 ألقاب للدوري الإيطالي ولقب لكأس السوبر المحلي.

ولعب كونتي ليوفنتوس في الفترة من عام 1991 حتى 2004، وتُوج بـ15 لقبا مختلفا بواقع 5 ألقاب للدوري الإيطالي ومثلها لكأس السوبر المحلي وكأس إيطاليا، ولقب لدوري أبطال أوروبا ومثله لكأس السوبر القاري وآخر للدوري الأوروبي ولقب لكأس إنتركونتيننتال.