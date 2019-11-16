بالفيديو.. ميسي يثير الجدل بإشاراته لمدرب البرازيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت مباراة البرازيل والأرجنتين الودية، التي أقيمت الجمعة في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، واقعة مثيرة للجدل، كان بطلها النجم ليونيل ميسي، قائد راقصي التانجو.

ميسي يُبدي إعجابه بأسلوب الأرجنتين "الدفاعي" أمام البرازيل

وأبرزت شبكة "جلوبو سبورت" البرازيلية تصرف ميسي تجاه تيتي، مدرب "السيليساو" أثناء المباراة، حيث رصدته الكاميرات أثناء توجهه بإشارات ضد الأخير.

وظهر ميسي في مقطع فيديو يشير إلى المدرب البرازيلي بالصمت، كما طالبه بالتوقف عن الثرثرة، بعدما طالب تيتي حكم المباراة بمنح "البرغوث" بطاقة صفراء.

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وعلق تيتي على هذه الواقعة، قائلا: "لقد شكوت فقط من عدم إشهار الحكم بطاقة صفراء له، لكنه جاء إليّ وطالبني بالصمت، لذا قلت له اخرس".

واختتم تيتي تصريحاته، قائلا: "لا أريد الحديث عن هذا الأمر أكثر من ذلك، لكن المباراة كانت تحتاج إلى حكم قوي".

وشهدت المباراة احتساب الحكم النيوزيلندي ماتيو كونجر ركلتي جزاء لكل فريق؛ إذ أضاع المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس ركلته، كما هو حال ميسي، لكن الأخير استفاد من ارتداد الكرة من الحارس أليسون بيكر ليضعها بسهولة في الشباك، ويقود منتخب الأرجنتيني للفوز بهدف دون رد.