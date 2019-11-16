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أمطار العصر تلطف أجواء البرك
دفعت الأهالي للخروج والاستمتاع
متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - البرك
هطلت، بعد ظهر اليوم السبت، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على قرى شرق محافظة البرك، شملت مركز الفيض، ومركز المرصد والجمة، وزار، والكدا، والمديد، وعددًا من قرى شرق المحافظة.
من جهة أخرى، أدت الأمطار إلى جريان بعض الأودية والشعاب؛ ما دفع عددًا كبيرًا من أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها والقادمين من وإلى محايل عسير، للخروج والاستمتاع بالأجواء الماطرة والجميلة.
في المقابل، حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير من مخاطر التقلبات الجوية التي تصاحب الحالات الماطرة، ونصحت بعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه، حتى وإن كان تدفق المياه بها محدودًا، أو كانت السيارة ذات دفع رباعي؛ لخطورة اجتراف المياه لها، ومتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد.
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