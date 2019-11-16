شكرا لقرائتكم خبر عن لا فرق بين الحليب «كامل وقليل الدسم».. هل هذه حقيقة؟ والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه لا صحة للشائعات التي تفيد بعدم وجود فرق بين الحليب كامل الدسم وقليل الدسم.
وتعليقا على شائعة أن التفريق بين الحليب كامل الدسم وقليل الدسم هدفه تجاري، أفادت «الغذاء والدواء» بأنه يوجد فرق بين النوعين في نسبة دهن الحليب، وذلك حسب ما تنص عليه اللوائح الفنية السعودية - الخليجية.
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