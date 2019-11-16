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2019-11-16 درس أسبوعي للنساء بجامع موضي السديري لتبصير النساء بأمور دينهن متابعات الخليج 365 - الرياض ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمدينة الرياض، في جامع الأميرة موضي السديري بحي العريجاء بمدينة الرياض، درساً أسبوعياً للنساء بعنوان: “شرح كتاب الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله”. Advertisements الدرس تلقيه الداعية الأستاذة / عبير بنت منصور الحزيمي، وذلك كل ثلاثاء بعد المغرب ابتداء من 22 ربيع الأول. وقال إمام وخطيب الجامع الشيخ محمد السبر: “إن تنظيم هذا اللقاء العلمي في إطار الجهود الدعوية والإرشادية التي يقوم بها جامع الأميرة موضي السديري، بإشراف من مركز الدعوة والإرشاد بالرياض، لتبصير النساء بأمور دينهن”. شارك الخبر







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