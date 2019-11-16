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السيول تكشف هشاشة مشروع وادي ثمران بتهامة 

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2019-11-16

السيول تكشف هشاشة مشروع وادي ثمران بتهامة 

كُلف المقاول بشكل عاجل بالمعالجة

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة :

على الرغم من الملايين التي تم إنفاقها على مشروع وادي ثمران، إلا أن هطول الأمطار وجريان السيول والأضرار التي خلفتها فضحت هشاشة وسوء التنفيذ.

ويقع وادي ثمران شرق شمال مركز الشعراء بتهامة الباحة، وقد تضرر بعد جريان السيول الأخيرة على المنطقة مما تسبب انهيارات على جانبي الطرق وعرقلة حركة المرور.

الأهالي تحدثوا عبر “متابعات الخليج 365” عن معاناتهم وقت نزول الأمطار والسيول منذ “٦” سنوات وحتى الآن وما زالت معاناتهم مستمرة، دون أي تدخل للمعالجة، حيث يفتقر المشروع، للاحتياطات اللازمة من عبارات أو كبارٍ أو مزلقان أو غيرها.

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وقال الأهالي: تم تنفيذ هذا المشروع تقريباً قبل ٦ سنوات ولا توجد صيانة، وإنما يتم وضع عقوم ترابية كمصدات للسيول، ولا بد من تنفيذ مشاريع مصدات فعلية.

وطالب الأهالي المسؤولين بوضع حلول مناسبة أسوة بالأودية الأخرى التي يوجد بها عبارات ومزلقانات وكبارٍ.

بدوره أوضح لـ “متابعات الخليج 365” المهندس مسفر المالكي مدير فرع وزارة النقل بالباحة أنه نظراً لهطول الأمطار بكميات كبيرة خلال اليومين الماضيين؛ ما أدى إلى جريان الأودية وأحداث أضرار في وصلة طريق ثمران، تم تكليف المقاول بالمعالجة الفورية والعاجلة.

وتابع أنه تم أيضاً تكليف فريق من الفرع بعمل مسح لكامل الطرق بالمنطقة بالمواقع التي تعرضت للأمطار لإعداد التقرير الأولي وتحديد الأضرار إن وجِدت.

 

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