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الشورى يستعرض إنجازات البرنامج الوطني وهيئة العلا
ناقش التقريرين السنويين الخاص بهما
متابعات الخليج 365 - الرياض
عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل في مقر المجلس بالرياض، اجتماعاً، لمناقشة التقرير السنوي للبرنامج الوطني لدعم المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة، وذلك بحضور مدير عام البرنامج المهندس أحمد بن مطير البلوي.
وتم خلال الاجتماع استعراض الأهداف والإنجازات، ومراحل تطور البرنامج وتوطين عقود قطاع التشغيل والصيانة وكيفية بناء القدرات البشرية المحلية، كما استعرض الاجتماع العوائق والتحديات التي يواجهها البرنامج الوطني لدعم المشروعات .
كما عقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان في مقر المجلس، اجتماعاً، لمناقشة التقرير السنوي للهيئة الملكية لمحافظة للعام المالي 1439 / 1440هـ ( 2018م ) .
وناقش الاجتماع تطوير محافظة العلا وارتكازها على السياحة والتراث والطبيعة، وأبرز مشروعات الهيئة الملكية لمحافظة العلا.
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