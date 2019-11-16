تعرف على أنشطة الأمر بالمعروف بمهرجان السمح

2019-11-16

متابعات الخليج 365 - الجوف

أشاد زوار وضيوف مهرجان السمح الموسمي الأول بمشاركة فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة دومة الجندل ودورها الإيجابي في المهرجان من خلال تنظيم العمل وتنفيذ البرامج.

فقد اشتملت مشاركة الهيئة بالمهرجان بتوفير مصلى متنقل لإقامة الصلاة في ساحة مدينة التمور بالمحافظة “مقر المهرجان”، من خلال سيارة مجهزة بمكبرات الصّوت، إضافةً إلى تأمين الفرش للمصلين، كما كثفت الهيئة من جهودها التوعوية والتوجيهية، من خلال العمل الميداني، ومباشرة المخالفات السلوكية بالتعاون مع الجهات الأمنية، وحثّ الزوار على الالتزام بالآداب الشرعية داخل المهرجان، ووزعت على الزوار والمشاركين بالمهرجان بعض إصدارات الرئاسة التوعوية.

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هذا وقدم رئيس هيئة محافظة دومة الجندل الشيخ فهيد بن عبد الله الفريح شكره وتقديره لمدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الجوف الدكتور علي بن ذويب العنزي على دعمه لمشاركة الفرع ومتابعته المستمرة وتلمسه لاحتياجات الفرع وتذليل العقبات التي تواجهه، والشكر موصول لبلدية محافظة دومة الجندل وإدارة المهرجان على تعاونهم الأمثل لإنجاح هذه المشاركة، وشكر خاص لأعضاء الهيئة العاملين على تفهمهم لدورهم وتميزهم في عملهم.

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