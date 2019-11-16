شكرا لقرائتكم خبر عن المطلق: الاكتتاب في أرامكو جائز.. وسنشارك فيه والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله المطلق أن الاكتتاب في شركة أرامكو السعودية جائز، وذلك ردا على تساؤل أحد المتصلين لبرنامج الأسبوعي «استديو الجمعة».
وقال الشيخ المطلق عن الاكتتاب في أرامكو: «يجوز، شركة أرامكو ليست بنكا فيه ربا، هي شركة تشتغل وتنقب وتحفر وتبيع، فالمشاركة فيها حلال، وهي من أعمدة الاقتصاد في المملكة، المشاركة فيها طيبة، وأنا أعتقد حتى المشايخ ونحن سنشارك فيها».
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