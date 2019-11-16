العثور على فتاة متوفاة ومُعلقة بقطعة قماش من رقبتها.. والجهات الأمنية تحقق

فتحت الجهات الأمنية تحقيقاً موسعاً في واقعة العثور على فتاة متوفاة في ظروف غامضة داخل غرفتها بإحدى المحافظات الجنوبية.

وتشير التفاصيل وفقاً لـ”سبق”، إلى أنه عُثر على المواطنة التي تبلغ من العمر 24 عاماً متوفاة ومُعلقة بقطعة قماش حول رقبتها داخل غرفتها.

فيما باشرت الجهات الأمنية الواقعة ونقلت جثمان المواطنة، إلى جانب مواصلة التحقيقات تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة.