تعليم الخرج تبدأ تطبيق الدوام الشتوي بمدارس السيح والدلم.. غدًا

تبدأ إدارة تعليم الخرج بمنطقة الرياض، غدًا الأحد، تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس التعليم العام والأهلي والأجنبي للبنين والبنات بقطاعي التعليم في السيح والدلم.

وأكَّدت الإدارة على قائدي وقائدات المدارس ورياض الأطفال، اعتماد الدوام الشتوي خلال الفترة المحددة، على أن يكون موعد الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة 7.15، وبدء الحصة الأولى عند الساعة 7.30، فيما ستكون العودة للعمل بالدوام الصيفي يوم الأحد 6 -7- 1441هـ.

وكان مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي تفقد عددًا من مدارس التعليم العام في مدينة السيح، بمشاركة عددٍ من قيادات الإشراف التربوي؛ حيث استهدفت الجولة الوقوف على سير العمل في المدارس ومتابعة الانضباط المدرسي والتحصيل الدراسي، ومتابعة دور المدارس في رصد مؤشرات منظومة نواتج التعليم.

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يذكر أنَّ إدارة تعليم الخرج، بدأت في توزيع الأجهزة السمعية للطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع، وذلك في مقر مركز التربية الخاصة بمدينة السيح .

وأوضحت رئيسة قسم التربية الخاصة للبنات تهاني آل ربيع أنَّ توفير المعينات السمعية يأتي تلبية لاحتياجات الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة ليمارسوا حياتهم بشكل طبيعي وتساعدهم على التواصل مع من حولهم ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.