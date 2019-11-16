سعر الدولار في السودان اليوم السبت 16 نوفمبر 2019

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه السوداني، اليوم السبت، في تعاملات السوق السوداء بالسودان بنحو جنيه كامل ليسجل 81.5 جنيه، في حين استقر السعر في جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان.

ويخضع الدولار في السودان لسعر ثابت يحدده البنك المركزي في جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق عند 45 جنيها للشراء و45.2 جنيه للبيع.

السوق يتجاهل ملايين المنح والقروض

وواصل الدولار ارتفاعه في السوق السوداء إلى 81.5 جنيه سوداني، مقابل 80.5 جنيه في تعاملات أمس الجمعة.



وخالفت التعاملات في السوق السوداء السودانية، اليوم، التوقعات التقليدية بأن يتراجع سعر الدولار قليلا في ظل إعلان الحكومة تلقي منح وقروض بالعملة الصعبة من عدة جهات دولية.



والخميس الماضي، أعلنت وزارة المالية السودانية موافقة صندوق النقد العربي على تقديم قرض بقيمة 305 ملايين دولار للخرطوم، كما وقعت اتفاقا مع البنك الأفريقي للتنمية في اليوم ذاته للحصول على منحة بمبلغ 32,8 مليون دولار.

لكن يبدو أن ضآلة المبالغ المعلن عنها في مواجهة الاحتياجات الضخمة "الفورية" للسودان والمقدرة بنحو 3 مليارات دولار لم تؤثر على تعاملات السوق.

ويرزح السودان تحت ديون هائلة تقدر بـ60 مليار دولار، وترغب الحكومة في إلغاء جزء منها.

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وفقدت العملة السودانية جزءا كبيرا من قيمتها في التعاملات غير الرسمية خلال الفترة الماضية، وزادت وتيرة تراجع الجنيه إثر تصريحات لوزير المالية السوداني إبراهيم البدوي في 8 نوفمبر الماضي حذر فيها من "انهيار اقتصادي وشيك" وحرب تشنها "الثورة المضادة" لفرض حالة من شح العملات الصعبة بالسوق المحلي.

وعادة ما تغذي التصريحات المقلقة بشأن استقرار سعر الصرف مخاوف المتعاملين وتدفعهم إلى التخلص من العملة المحلية واكتناز الدولار، وتلك المخاوف هي الوقود الذي يعتمد عليه تجار الأسواق السوداء والموازية لرفع الأسعار.

ارتفاع اليورو والإسترليني

وعلى صعيد العملات الأجنبية الأخرى، سجل سعر اليورو في بنك أم درمان 50.73 جنيه سوداني للبيع و49.48 جنيه للشراء، وفي بنك الخليج 50.32 للبيع 50.07 للشراء، وفي البنك السعودي السوداني 49.89 جنيه للبيع و49.64 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه السوداني في بنك أم درمان 58.67 جنيه سوداني للبيع و58.38 جنيه للشراء، وفي بنك الخليج 55.92 جنيه للبيع و55.64 جنيه للشراء وفي البنك السعودي السوداني 57.03 جنيه للبيع و56.75 جنيه للشراء.

وسجلت العملات الدولية أسعارا أعلى بكثير في السوق السوداء، حيث سجل اليورو 90.8 جنيه سوداني والجنيه الإسترليني 104.91 جنيه سوداني.

وبالنسبة للعملات العربية الأكثر تداولا فقد شهدت استقرارا في البنوك السودانية كونها مرتبطة بالدولار "المثبت أصلا" عند مستوى واحد في جميع البنوك وشركات الصرافة.

وفي البنوك الثلاثة المذكورة آنفا، سجل الريال السعودي 12.06 جنيه للبيع و12 جنيها للشراء وسجل الدرهم الإماراتي 12.31 جنيه للبيع و12.25 جنيه للشراء، واستقر الدينار الكويتي عند 148.03 جنيه للبيع و147.29 جنيه للشراء.

أما في السوق السوداء فوصل سعر الريال السعودي إلى نحو 21.7 جنيه سوداني، وارتفع الدرهم الإماراتي إلى 22.33 جنيه، بينما تم تداول الدينار الكويتي عند 249.2 جنيه سوداني.