المملكة تستعرض قدراتها بمعرض دبي للطيران

2019-11-16

متابعات الخليج 365 - واس

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يرأس صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية, وفد القوات المسلحة السعودية المشارك في ومؤتمر “دبي الدولي لقادة القوات الجوية” المقام حالياً, ومعرض “دبي للطيران2019م”, الذي سيقام خلال الفترة 20 – 24 / 03 / 1441هـ, بحضور قادة القوات الجوية الأوروبية والأميركية والآسيوية والعربية لبحث مستقبل منظومة الدفاع الجوي والتعرف على أحدث ما توصلت آلية صناعة المقاتلات العسكرية.

وشارك في مؤتمر “دبي الدولي لقادة القوات الجوية” هذا العام 500 من قادة القوات الجوية العسكرية وممثلو القوات في عدد من الدول, حيث أقيم المؤتمر تحت شعار “بناء قوة قتالية أكثر مرونة وقادرة على التكيف وتحقيق التوازن بين الحلول العالية، والمنخفضة التقنية”.

وسلطت جلسات المؤتمر الضوء على “تبني تقنيات الجيل الجديد في مجال الدفاع الجوي”، ومعالجة المتطلبات التشغيلية الآلية والمستقبلية لسلاح الجو”، و”قيادة وتدريب قوة المستقبل”، و “التدريب على العمليات المشتركة لطائرات الجيلين الرابع والخامس” و”الانتقال إلى عمليات سلاح الجو المتعددة”، و”التقنيات اللازمة لاستراتيجية القتال الجوي المستقبلية ومتطلبات مقاتلات الغد”، و”مستقبل أنظمة الاستشعار وانشاء بنية نظام قيادة وتحكم متعددة المجالات”.

حضر المؤتمر الوفد المرافق لسموه والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في أبوظبي العميد الركن عبدالمحسن بن فهد السديري.

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