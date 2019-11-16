ترقب إعلان النطاق السعري لاكتتاب أرامكو

2019-11-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

يترقب المستثمرون ورجال الأعمال والأسواق المحلية والعالمية، إعلان النطاق السعري للاكتتاب في الطرح العام الأولي لسهم “أرامكو السعودية” غداً الأحد، والذي سيكون موعداً لانطلاق اكتتاب الأفراد، فيما سيكون الإعلان الرسمي عن سعر الطرح للأسهم المكتتب بها في الخامس من ديسمبر المقبل.

وكانت نشرة إرشادات مقتضبة أصدرتها البنوك في بالمملكة، ذكرت أنه من المقرر بدء فترة بناء سجل الأوامر لطرح “أرامكو السعودية” اعتباراً من غد الأحد، وسيستمر حتى 4 ديسمبر المقبل، وعليه سيكون اكتتاب الأفراد بناءً على سعر محدد هو النطاق السعري الأعلى الذي سيتم الإعلان عنه حينها، فيما سينتهي الاكتتاب في الـ28 من الشهر الجاري.

سيناريوهات سعرية غير رسمية

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وأشارت تقديرات لسيناريوهات سعرية غير رسمية، إلى احتمالات عدة، منها بلوغ سعر الاكتتاب في سهم “أرامكو” 37.5 ريال، أو 10 دولارات، في حال إذا ما تم احتساب القيمة السوقية لـ”أرامكو” بنحو تريليوني دولار، فيما تشير توقعات الاحتمال الثاني إلى سعر طرح بقيمة 32.8 ريال أو 8.7 دولار، إذا تم تقييم القيمة السوقية عند 1.7 تريليون دولار.

فيما يذهب الاحتمال الثالث، وفقا لـ”العربية”، إلى أن يبلغ سعر السهم 28 ريالاً أو 7.5 دولار، في حالة ما إذا تم تقييم القيمة السوقية عند 1.5 تريليون دولار، بينما الاحتمال الرابع يتوقع أن يكون السعر عند 23.4 ريال أو 6.2 دولار، إذا كانت القيمة السوقية للشركة 1.25 تريليون دولار. وأخيراً الاحتمال الخامس لوصول السعر إلى 18.7 ريال أو 5 دولارات، إذا كانت القيمة السوقية للشركة تريليون دولار واحد.

نشرة سامبا كابيتال للاكتتاب

وقالت نشرة أصدرتها شركة “سامبا كابيتال” التي تدير الاكتتاب، عن إرشادات الاكتتاب للطرح العام الأول لأسهم “أرامكو”، حيث أوضحت أن الاكتتاب سيتاح للأفراد بناءً على سعر محدد هو الأعلى للنطاق السعري الذي سيتم إعلانه مع بدء الطرح للأفراد يوم الأحد المقبل.

وبحسب نشرة الإصدار، ستبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة الشركات والمؤسسات في الـ17 من الشهر الجاري وتنتهي في الرابع من الشهر المقبل، فيما يبلغ عدد أسهم الشركة 200 مليار سهم، برأسمال 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، من دون قيمة اسمية.

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