شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم جدة»: برنامج لـ«تجويد الأداء في اختبارات الرياضيات والعلوم» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)
يدشن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي صباح غد (الأحد) برنامج تجويد الأداء في الاختبارات المحلية والإقليمية والدولية للرياضيات والعلوم، الذي تستضيفه إدارة تعليم جدة خلال الفترة من 20-22 ربيع الأول الجاري في أحد الفنادق، بحضور مدير عام الإشراف التربوي (بنات) بوزارة التعليم نهاية الخنين، وبمشاركة واسعة للمسؤولين والمسؤلات عن أقسام العلوم والرياضيات بإدارات التعليم في المملكة.
ويهدف البرنامج إلى تجويد نواتج التعلم في الاختبارات المحلية والإقليمية والدولية في مادتي الرياضيات والعلوم، كما يتخلله تقديم تسع جلسات تتضمن ثلاثة محاور وهي واقع الممارسات التدريسية وأثرها على التحصيل الدراسي ومحور المهارات التدريسية وفق مهارات القرن الـ21، إضافة إلى محور النمو المهني ومجتمعات التعلم المهنية.
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