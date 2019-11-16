تفاصيل جديدة في واقعة مقتل امرأة على يد طليقها في مكة.. وهكذا استدراجها المتهم إلى مسكنه

كشفت مصادر تفاصيل جديدة حول جريمة مقتل امرأة على يد طليقها التي حدثت في مكة صباح يوم الاثنين الماضي.

وحسب “سبق” قالت المصادر إن الجاني قام باستدراج طليقته بالاتصال بها، وتظاهر بأنه مريض؛ ويحتاج للمساعدة”.

وتابعت المصادر: بادرت المقتولة بإبلاغ ابنها عن حالة والده، واتجها على الفور مسرعَيْن إلى مكان سكن الجاني لإنقاذه -بحسب قوله- في إحدى الشقق المفروشة وعند دخولهما إلى شقة الجاني استقبلهما بالتظاهر بالمرض، وطلب من ابنه أن يذهب بمركبة والده لشراء بعض الأغراض.

وأضافت: عند مغادرته ابنهما الموقع أقدم الجاني بالتهجم على طليقته، وقام بخنقها حتى فارقت الحياة، ومن ثم أبلغ الجهات الأمنية بقيامه بقتل طليقته.

وكانت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة باشرت مسرح الجريمة، وضبطت الجاني، وهو في العقد الخامس من العمر، والمجني عليها في العقد الرابع من العمر، وتمت إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادثة.