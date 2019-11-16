باحث يكتشف أحد أقدم النقوش الإسلامية بتيماء .. ما هو المكتوب؟

اكتشف باحث ومهتم بالآثار نقشاً من أقدم النقوش الإسلامية والذي يعود للقرن الأول في محافظة تيماء. وجرى توثيق وتسجيل النقش المكتشف الذي حمل عبارة “اللهم اغفر لعمر وللناس” بتاريخ 30 شعبان عام 98 هجرية في سجل الآثار الوطني لدى هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة.

وأوضح الباحث مرضي الفهيقي، أنه عثر على الكثير من النقوش الإسلامية والنبطية والثمودية والرسومات المهمة التي تعود إلى العصر الحجري في ضواحي تيماء، موضحاً أنه سلم الجهات المعنية أكثر من 15 قطعة أثرية.