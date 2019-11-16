المطلق: الاكتتاب في أرامكو «جائز».. وسأشارك فيه

أوضح المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أن الاكتتاب في شركة أرامكو «جائز»، معلنًا مشاركته في الاكتتاب.

وقال الشيخ المطلق عبر برنامج «استديو الجمعة» المذاع على إذاعة «نداء الإسلام»، إن شركة أرامكو ليست بنكًا بها ربًا أو ما شابه، لكنها شركة تنقيب وتعمل وتبيع والمشاركة فيها حلال وهي من أعمدة الاقتصاد في المملكة.

وأكد الشيخ المطلق أن المشاركة في اكتتاب أرامكو «أمر طيب» قائلًا: إن المشايخ سيشاركون في الاكتتاب وهو أيضًا سيشارك في الاكتتاب.

وكانت أرامكو قد كشفت في 9 نوفمبر الجاري، عن نشرة الإصدار الخاصة بطرح جزء من أسهمها في السوق السعودية، بعد أن أعلنت نيتها طرحه في وقت سابق.

وتبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة الشركات والمؤسسات في 20/3/1441هـ (17/11/2019م)، وتنتهي بحلول نهاية 7/4/1441هـ (4/12/2019م).

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وتبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة الأفراد في 20/3/1441هـ (17/11/2019م)، وتنتهي بحلول نهاية 1/4/1441هـ (28/11/2019م).

ووافقت هيئة السوق المالية، على طلب الشركة تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العامّ والإدراج في السوق السعودية.

وذكرت مصادر -وفقًا لرويترز- أن أرامكو تبحث بيع ما يصل إلى 0.5% من أسهمها لمستثمرين أفراد في الطرح العامّ الأوَّلي.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو ياسر الرميان، إن الطرح العامّ الأوّليّ لأرامكو هو خطوة مهمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن الإدراج دليل على المكانة الدولية في الأسواق العالمية.

وأوضح الرميان، أن الشركة تسهم في تمديد الطلب العالميّ على الطاقة، وتحافظ عبر تطوير مسيرتها على النموّ الاقتصاديّ في المملكة، من خلال المساهمات الضريبية وتوفير فرص العمل، ودعم النمو المستمر لعملية التوريد.