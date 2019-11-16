الجهني: أسبوع ممطر على المملكة.. ودرجة الحرارة تقترب من الصفر شمالًا

توقع الباحث في الظواهر المناخية، فهد الجهني، انخفاضًا ملحوظًا بدرجات الحرارة يقترب من صفر درجة مئوية شمالي المملكة.

وقال الجهني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: نتوقع أسبوعًا ممطرًا على معظم المناطق السعودية، وذلك خلال فترة تبدأ من اليوم السبت، وحتى 22 نوفمبر الجاري. مشيرًا إلى أنَّ هطول الأمطار يصحبه انخفاض كبير في درجات الحرارة، فضلًا عن حلول الشتاء مبكرًا في شمالي المملكة؛ حيث تقترب درجة الحرارة من الصفر.

من جانبه توقع الراصد الجوي، سامي الحربي، هطول أمطار شديدة الغزارة، اليوم السبت، بعددٍ من مناطق المملكة.

ونشر الحربي خريطة بمناطق هطول الأمطار بالنطاق الجغرافي الذي يشمل (تيماء) في منطقة تبوك، وسكاكا والقريات في الجوف، مشيرًا إلى قوة تفاعل الحالة الجوية على شمال المملكة، وامتداد تأثيرها على شرق الأردن وجنوب البحر الأحمر وشمال الخليج العربي؛ حيث تتراوح الأمطار المتوقع هطولها بين خفيفةٍ إلى متوسطة إلى شديدة الغزارة.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقَّعت تكون سحب رعدية ممطرة على معظم أنحاء المملكة، اليوم السبت، مع ظهور الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وقالت هيئة الأرصاد، في تقرير لها، بشأن طقس اليوم: إنَّ الفرصة لا تزال مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان). كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وتوقعت الهيئة تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة تبوك، لافتة إلى أنَّ الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون غربية إلى شمالية غربية على الجزءين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية، بسرعة 18-45كم/ساعة على الجزء الجنوبي، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، والموج من متوسط إلى مائج.

وفيما يتعلق بالخليج العربي، فستكون الرياح السطحية، شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج ما بين نصف المتر إلى متر ونصف المتر.