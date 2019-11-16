مغرِّدون ينعون الأمير تركي بن عبدالله بن سعود

نعى مغرِّدون -عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- الأمير تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود.

وتقدم سعود بن عبدالعزيز -نجل شقيقة الراحل كما وصف نفسه- عبر حسابه على «تويتر» للفقيد بخالص العزاء، قائلًا: «لله ما أخذ ولله ما أعطى، إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله خالي الأمير تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر، داعيًا له بالرحمة والمغفرة».

وذكر أنّ الصلاة ستقام عليه للنساء بعد صلاة الظهر في مسجد التخصصي والرجال بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بمدينة الرياض.

وقال فريح الحمزي: «عظم الله أجركم ورحم الله الأمير تركي بن عبدالله بن سعود ال سعود وأسكنه فسيح جنته».

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ونعى بندر بن محمد، الأمير تركي قائلًا: «تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته وأسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا اليه راجعون».

وقالت غادة بنت بندر آل سعود -عبر حسابها على «تويتر»-: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمه الله الأمير تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان اللهم ارحمه واغفر له واجعل ما أصابه كفّارة له ورفعة في درجاته اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من اهله».

وأعلن الديوان الملكي -في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت- وفاة الأمير تركى بن عبدالله بن سعود، قائلًا في بيان صادر عنه: «انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير تركى بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- هذا اليوم السبت الموافق 19/ 3/ 1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض».

وأضاف البيان: «تغمّده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون».