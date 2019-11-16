أمير الرياض يعزي في وفاة معلمة وطالبتين بحادث سير في وادي الدواسر

قدَّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، العزاء والمواساة في وفاة معلمة وطالبتين بحادث سير في محافظة وادي الدواسر، موجهًا بتوفير الرعاية الطبية للمصابات في الحادث.

وأجرى أمير الرياض، مساء أمس الجمعة، اتصالًا هاتفيًا بأُسَر المعلمة والطالبتين، داعيًا الله العلي القدير أن يتغمدهن بواسع رحمته ويُسْكِنهن فسيح جناته.

كما اطمأنَّ أمير الرياض على صحة المصابات في الحادث، موجهًا بتوفير الرعاية الطبية الكاملة لهن.

وأسفر حادث مروري صباح أول أمس الخميس، في الجوبة بمحافظة وادي الدواسر، عن وفاة معلمة وطالبتين، وإصابة طالبات أخريات.

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من جانبها، نعت إدارة تعليم وادي الدواسر، عبر حسابها بموقع التواصل تويتر، ضحايا الحادث، قائلة: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. تنعي إدارة تعليم وادي الدواسر وفاة معلمة وطالبتين في حادث مروري صباح اليوم، رحمهن الله وأسكنهن فسيح جناته وألهم ذويهن الصبر والسلوان، وندعو الله بالشفاء العاجل لبقية الطالبات المصابات في الحادث».

كما اطمأنَّ المساعد للشؤون التعليمية بوادي الدواسر، على حالة المصابات بمقابلة ذويهن والمختصين بمستشفى القوات المسلحة والمستشفى العام، مقدمًا شكره لهم وللجهات الأمنية والهلال الأحمر بالمحافظة لجهودهم.

وذكرت مصادر، أنَّ الهلال الأحمر بوادي الدواسر باشر حادث مركبة كانت تقلّ طالبات، مضيفة أنَّه قام بإنقاذ إحدى الطالبات المصابات بعد إجراء إنعاش قلبي رئوي لهنّ لحين استعادتها النبض.