«الحصيني»: أمطار على بعض مناطق المملكة خلال ساعات

توقّع الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، خريطة الأمطار على بعض مناطق المملكة خلال الساعات القادمة.

وقال الحصيني -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إن توقّعات هطول الأمطار خلال الـ36 ساعة القادمة، ستكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، مع حبّات برد، ومزيد من الانخفاض في درجات الحرارة.

وأضاف الحصيني، أنه من اليوم السبت وحتى صباح الأحد، ستهطل أمطار على أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة والجوف والشمالية وتبوك والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان والرياض والشرقية.

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من جانبها، وجّهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة لليوم السبت، اشتمل على رياح نشطة وسحب رعدية على محافظة ينبع ومحافظة بدر، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، وتستمرّ الحالة الجوية حتى الثانية عشرة من فجر يوم الأحد.

كما بّهت هيئة الأرصاد، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظتي شرورة، وخباش.

بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.