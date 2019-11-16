السعودية اليوم / تعليم الدوادمي يطبق الدوام الشتوي في جميع مدارس المحافظة غداً



الدوادمي 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واس

تبدأ إدارة التعليم في محافظة الدوادمي في تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس المحافظة والمكاتب التعليمية التابعة لها غداً.

وتم تحديد بدء الاصطفاف الصباحي لمدارس (البنات) في المحافظة والمكاتب التعليمية عند الساعة 7 صباحاً وتبدأ الحصة الأولى عند الساعة 15 : 7، فيما يبدأ الاصطفاف الصباحي لمدارس (البنين) في المحافظة والمكاتب التعليمية عند الساعة 15 : 7، وتبدأ الحصة الأولى عند 30 : 7.

ودعت الإدارة أولياء أمور الطلاب والطالبات إلى الحرص على توجيه أبنائهم الالتزام بالمواعيد المحددة، لما فيه مصلحة العملية التعليمية والتربوية.

// انتهى //

13:47ت م

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