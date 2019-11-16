السعودية اليوم / أمين الشرقية يفتتح فعاليات الجودة الشاملة ويدشن هويتها الجديدة غداً



الدمام 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واس

يفتتح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير غداً، فعاليات الملتقى السنوي للجودة والمعرض المصاحب ويُدشن هوية الإدارة العامة للجودة الشاملة، وذلك على مسرح أمانة المنطقة الشرقية بالدمام.

ويهدف الملتقى، الذي تنفذه الإدارة العامة للجودة الشاملة بالأمانة تحت عنوان " 100 عام من الجودة " إلى التعريف بآليات وأسس ومفاهيم تطبيق الجودة الشاملة لألف موظف وموظفة من منسوبي أمانة المنطقة الشرقية، بمناسبة اليوم العالمي للجودة 2019 ، ونشر ثقافة الجودة وزيادة الوعي بأهمية تطبيق معاييرها في مختلف الأعمال الإدارية والتنفيذية، ويتضمن عدداً من الندوات والمحاضرات بمشاركة نخبة من الخبراء والمتهمين بالجودة، إضافة لمعرض مصاحب يشارك فيه العديد من الجهات التي قطعت شوطاً كبيراً في تطبيق الجودة بهدف عرض تجاربها وتبادل الخبرات.

وأشار مدير عام إدارة الجودة الشاملة بالأمانة المهندس علي القرني، إلى عقد العديد من اللقاءات التحضرية وجلسات النقاش مع نخبة من المختصين بالجودة لوضع برنامج الملتقى السنوي وتفاصيله، بهدف الاستفادة من التجارب المحلية الرائدة بهذا المجال وإعداد محتوى مميز يخدم المستفيدين من الملتقى، مضيفا أن هذا الاحتفال يأتي متزامناً مع اليوم العالمي للجودة، وهو امتداد لما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- لتطبيق معايير الجودة وتبني سياساتها، التي تعد إحدى ركائز رؤية المملكة ٢٠٣٠ .

وأكد المهندس القرني أن جميع فعاليات الملتقى وتوصياته سيتم تعميمها على منسوبي الأمانة بمختلف المدن والمحافظات بهدف الوصول لأكبر عدد من المستفيدين وتحقيق الجودة الشاملة بكل أعمالهم الإدارية والتنفيذية، مشيراً إلى أن العصر الذي نعيشه هو عصر المعرفة والأفكار المتجددة التي نتطلع خلالها إلى الارتقاء بحياة الفرد والمجتمع بمجال الخدمات التي تقدمها أمانة الشرقية، وهو الأمر الذي يحتاج لترسيخ "ثقافة الجودة والتطوير المستمر" لدى كل الموظفين والموظفات.

يذكر أن هذا الاحتفال السنوي يأتي تماشياً مع المنهج الذي تعمل به الأمانة في تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة في كل أعمالها الإدارية والتنفيذية مما ينعكس على رفع مستوى الأداء وانخفاض التكاليف، ونشر ثقافة الجودة وزيادة الوعي بأهمية تطبيق معاييرها، لكي تصبح ثقافة راسخة وممارسة يومية وقوة محركة نحو التميز المؤسسي والإبداع، وهو ما يحقق الاستدامة في التنمية والتطوير للوصول إلى أعلى معايير رضا المستفيد.

// انتهى//

13:06ت م

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