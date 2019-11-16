- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم توضيح من الزكاة بشأن اللائحة الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
توضيح من الزكاة بشأن اللائحة الجديدة
لن تطبق على الأفراد وإنما على المستثمرين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن لائحة الزكاة الجديدة التي ستطبق في يناير المقبل، تشمل المستثمرين السعوديين والخليجيين المقيمين في المملكة، وليس على الأفراد.
جاء ذلك تعقيباً من الهيئة على تصريح للمتحدث باسم الهيئة على هامش مؤتمر الزكاة والضريبة، أبان خلاله أن لائحة الزكاة الجديدة لن تطبق على المستثمر الأجنبي، وإنما سيتم الاكتفاء بتطبيق ضريبة الدخل عليه.
وأكدت الهيئة أنها لم تقم قط بالإشارة إلى تطبيق اللائحة على الأفراد السعوديين والخليجيين، حيث إن اللائحة تخص المستثمرين والكيانات التجارية.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر توضيح من الزكاة بشأن اللائحة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.