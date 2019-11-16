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توضيح من الزكاة بشأن اللائحة الجديدة

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2019-11-16

توضيح من الزكاة بشأن اللائحة الجديدة

لن تطبق على الأفراد وإنما على المستثمرين

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن لائحة الزكاة الجديدة التي ستطبق في يناير المقبل، تشمل المستثمرين السعوديين والخليجيين المقيمين في المملكة، وليس على الأفراد.

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جاء ذلك تعقيباً من الهيئة على تصريح للمتحدث باسم الهيئة على هامش مؤتمر الزكاة والضريبة، أبان خلاله أن لائحة الزكاة الجديدة لن تطبق على المستثمر الأجنبي، وإنما سيتم الاكتفاء بتطبيق ضريبة الدخل عليه.

وأكدت الهيئة أنها لم تقم قط بالإشارة إلى تطبيق اللائحة على الأفراد السعوديين والخليجيين، حيث إن اللائحة تخص المستثمرين والكيانات التجارية.

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