منشآت الشريك الرسمي لمنتدى مسك العالمي

2019-11-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

رعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” منتدى مسك العالمي بشراكة رسمية والذي أقيم في مدينة الرياض، وبمشاركة 107 رواد ورائدات أعمال من 77 دولة، للمنافسة على الفوز بالمراكز الخمسة الأولى في مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال، بعد رحلة امتدت عشرة أشهر بدأت بـ100 ألف مشارك من 185 دولة.

وفاز بالمركز الأول شركة NERV للتقنية لسعيها تقديم حلول طبية في العمليات الجراحية، بينما فاز بالمركز الثاني شركة Koniku المختصة بالأحياء التركيبية، وفاز بالمركز الثالث الشركة السعودية Red Sea Fram والتي تقدم منتجات تقنية لتعزيز الزراعة المستدامة.

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هذا وقدمت منشآت من خلال شراكتها الرسمية احتضان لتلك المشاريع الفائزة في المسابقة في حاضنات ومسرعات ومساحات عمل مشتركة مرخصة، وتقديم ورش عمل ، إضافة إلى توفير استشارات لتلك المشاريع.

وتعد مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال أكبر وأول بطولة من نوعها في العالم والتي تنظمها مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية “مسك الخيرية” ممثلة في مبادرة منتدى مسك العالمي بالشراكة مع شبكة ريادة الأعمال العالمية (GEN).

وتهدف المسابقة إلى تشجيع رواد الأعمال بدءاً من مرحلة الفكرة إلى مرحلة النمو وذلك لمساعدة جميع المشاركين على إطلاق مشاريعهم وتعزيزها وتوسيع نطاقها، فيما عملت المبادرة على استقطاب مستثمرين عالميين بهدف تقديم المشاريع الناشئة لهم لتقديم فرصة المشاركة الاستثمارية أو التبني لدعم رواد الأعمال الذين تتعدد مشاريعهم ومجالاتهم.

الجدير بالذكر أن منشآت تُقيم حاليًّا الملتقى السعودي للشركات الناشئة بالمنطقة الشرقية وتهدف من خلاله إلى دعم وتمكين أصحاب الشركات الناشئة وتخلق لهم تبادلًا معرفيًّا وتجمعًا إيجابيًّا يُساهم بدورهم في فتح أفاق التوسع والابتكار.

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