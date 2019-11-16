فيديو وصور.. أمطار الخير في الرياض

2019-11-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهد العديد من الأحياء في الرياض، اليوم السبت، هطولَ أمطار خفيفة إلى متوسطة، تفاعل معها المغردون بنشر لقطات ومقاطع فيديو لهطول الأمطار.

وشملت الأمطار حي السويدي الغربي، والحائر، وحي الحزم، وحي الشفاء غرب الرياض، وكذلك أمطار خفيفة على الخرج.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – ما تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل،القصيم، الرياض, المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان, وعلى أجزاء من المنطقة الشرقية كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.

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