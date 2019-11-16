السعودية | السعودية.. طبيبة وممرضة تسعفان 3 شبان على الطريق

شكرا لقرائتكم السعودية.. طبيبة وممرضة تسعفان 3 شبان على الطريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنقذت طبيبة وممرضة سعوديتان، حياة 3 شبان سعوديين تعرضوا لحادث مروري أول أمس الخميس، حين انقلبت سيارة يستقلها 4 شباب على طريق الخفجي – الدمام "أبو حدرية"، ما أسفر عن وفاة أحدهم وإصابة 3 آخرين.

وروت الممرضة قصة الموقف بقولها: "كنت ذاهبة من الدمام إلى عملي بمستشفى الخفجي برفقة زميلتي الطبيبة (تخصص عام)، التي كانت تقود سيارتها، لنصادف حادثا مروريا لـ4 شبان، وعلى الفور توقفنا لنقوم بإسعافهم نظير ما يملي عليه واجبنا الوطني والمهني".

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وأوضحت "أن إصابة أحدهم شديدة، وحاولنا إنعاشه لكنه فارق الحياة، في حين قمنا بإسعاف الـ3 الآخرين حتى وصول فرقة من الهلال الأحمر والتي نقلتهم إلى المستشفى".

من جهته، أكد المدير التنفيذي للمستشفى والمراكز الصحية بقطاع الخفجي الدكتور أحمد فراس الخالدي لـ"العربية.نت" أنه سيتم تكريم الطبيبة والممرضة نظير موقفهما وتقديم الإسعافات الأولية المطلوبة في إنقاذ المصابين بحادث سير، والذي وقع على طريق الدمام – الخفجي، صباح يوم الخميس، مثمناً ما قامتا به من الواجب الطبي والمهني الذي عكس الصورة المشرفة للعمل الإنساني.

وقال: "نسأل الله تعالى أن يرحم المتوفى وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يمن الله على المصابين بالشفاء العاجل".