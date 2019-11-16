السعودية | صور.. وفد قنصلي أميركي يتعرف على ثقافة وفنون السعودية

شكرا لقرائتكم صور.. وفد قنصلي أميركي يتعرف على ثقافة وفنون السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - زار وفد أميركي برئاسة أنجي سميث القنصل الثقافي والإعلامي بالقنصلية الأميركية بجدة جمعية الثقافة والفنون بجدة بصحبة جيفري ويلي الملحق الثقافي ونجوى منير نائبة الملحق الثقافي، وكان في استقبالهم مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح وجميع أعضاء الجمعية.

وعند وصول الفريق تجول داخل أرجاء الجمعية وشاهد الأعمال الحرفية والمجسمات التراثية السعودية، ثم انتقل الجميع إلى قاعة الدكتور عبدالله دحلان الثقافية، حيث قام الدكتور عادل الزهراني بتعريف الوفد بالفنون السعودية، ثم قام الوفد بزيارة معرض روح الفن السادس والاطلاع على اللوحات والأعمال المعروضة والمشاركة في الاحتفال المقام في ختام المعرض لتكريم الفنانات.

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بعد ذلك توجه الجميع لمسرح الجمعية حيث قدمت العديد من الفقرات المتنوعة.

كما قدم المنشد فيصل اللبان مجسا حجازيا ترحيبيا، ثم كلمة ترحيبية قدمتها الطفلة يارا الصبان باللغة الإنحليزية، وتم عرض فيلم قصير عن زيارة سابقة للملحق الثقافي السابق بصحبة فرقة "بروليه"، وشاهد الزوار عرضا مرئيا لأزياء تراثية، وفقرة عزف منفرد على آلة الساكسفون للفنان سعد الحارثي وعروضا للأطفال بالتعاون مع لجنة ثقافة الطفل بالجمعية التي قدمت عروض المسرح الضوئي بمتابعة المشرفة مسفرة الغامدي، وشاركت فرقة أميركية بتقديم فقرات موسيقية وغنائية، ثم اختتم اللقاء بتقديم أوبريت دار السعود مع فرقة الفلكور الشعبي، وشارك الضيوف في الأوبريت.

وفي الختام، كرم مدير الجمعية محمد آل صبيح الضيوف بهدايا تذكارية، كما تم تكريم الدكتور عادل الزهراني لدوره البارز في الترجمة والتعريف بالفنون السعودية، وأعرب الوفد عن سعادته البالغة بزيارة الجمعية وبما شاهدوه من أعمال فنية وغنائية.