وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي عدداً من المسؤولين في إيطاليا

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية للجمهورية الإيطالية اليوم، رئيس لجنة حقوق الإنسان لدى مجلس النواب السيدة إيولاندا دي ستاسيو، وعضو لجنة شؤون العدل لدى مجلس النواب جان فرانكو دي سارنو، وعضو لجنة الشؤون الأوروبية فرانشيسكا جاليتزيا، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سطام بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإيطالية. وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات، إضافة إلى بحث مجالات التعاون المشترك.

كما التقى معاليه وسمو السفير، عقب ذلك، كلاً على حده نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية لدى مجلس الشيوخ الإيطالي السيدة ستيفانيا كراكسي، وعضو لجنة الشؤون الخارجية المستشار السياسي للمتحدث باسم مجلس الشيوخ الينتينو الينتيني. وجرى خلال اللقاءين استعراض العلاقات الثنائية، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية. حضر اللقاءات السفير خالد بن مساعد العنقري، والمستشار إيهاب بن محمد النجار.