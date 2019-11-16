التطبيقات ذات الصلة مع السجائر الإلكترونية أصبحت محظورة من آبل

︎ :



.

بعد القرارات الكثيرة التي اتخذتها الشركات والحكومات حول العالم لا سيما في الولايات المتحدة بخصوص السجائر الإلكترونية “Vaping” بعد اكتشاف الأعراض القاتلة التي تسببت بها وارتفاع عدد المرضى بسببها، قررت شركة آبل حظر أي تطبيق يقدم أي معلومة أو إرشادات وما إلى ذلك تساهم بالمساعدة على استخدام تلك السجائر.

وقالت آبل في بيان لموقع Axios بأنها قررت إيقاف أي تطبيق متعلق بالموضوع عن المتجر لمنع المستخدمين من تحميله مجددًا.

Advertisements

لكن كما هو واضح، فإن المستخدمين الذين قاموا بتحميل أي تطبيق مسبقًا، سيستمرون بالوصول إليه على هواتفهم أو أجهزتهم الأخرى.

ويأتي هذا القرار بعد تحذير جمعية أمراض القلب الأمريكية وغيرها من الجمعيات والمؤسسات الصحية في الولايات المتحدة والعالم من أخطار السجائر الإلكترونية التي انتشرت بشكل هائل مؤخرًا، حيث أنها حتى هذا الوقت تسببت بإصابة أكثر من 2,172 أمريكي وموت نحو 42 أخرين وفقًا للتقارير الصحية الخاصة بحالات المرضى من المستشفيات.

وتتنوع التطبيقات ذات الصلة بين تلك التي تقدم نصائح وإرشادات حول الاستخدام وبين التي تروج لأماكن البيع وغيرها من الأمور.

يُشار أن العديد من الدول أصدرت قرارات لمنع هذه السجائر أو الحد من استخدامها مؤخرًا بما فيها الصين والولايات المتحدة.

