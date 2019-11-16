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وثقت كاميرا مراقبة مقطع فيديو يرصد فيه لحظة قيام مقيم بدعس فاكهة كان قد اشتراها من أحد محلات الفواكه في المملكة.
ورصد الفيديو الموثق ردة فعل غريبة من المقيم؛ بعد أن قام بشراء فاكهة ثم قام بإلقائها على الأرض ودعسها بقدميه؛ بينما تشاجر معه عامل المحل ورمى عليه حذائه.
وبعد نشوب المشاجرة بين المقيم وعامل المحل فصل بينهما أشخاص كانوا متواجدين في المحل ومحاولة إنهاء المشاجرة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: ردة فعل صادمة من مقيم إشترى فاكهة من محل في المملكة.. ونشوب مشاجرة بالأحذية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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