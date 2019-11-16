شاهد: ردة فعل صادمة من مقيم إشترى فاكهة من محل في المملكة.. ونشوب مشاجرة بالأحذية!

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وثقت كاميرا مراقبة مقطع فيديو يرصد فيه لحظة قيام مقيم بدعس فاكهة كان قد اشتراها من أحد محلات الفواكه في المملكة.

ورصد الفيديو الموثق ردة فعل غريبة من المقيم؛ بعد أن قام بشراء فاكهة ثم قام بإلقائها على الأرض ودعسها بقدميه؛ بينما تشاجر معه عامل المحل ورمى عليه حذائه.

وبعد نشوب المشاجرة بين المقيم وعامل المحل فصل بينهما أشخاص كانوا متواجدين في المحل ومحاولة إنهاء المشاجرة.



