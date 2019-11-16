السعودية اليوم / منظمة التعاون الإسلامي ترحب بالإجماع الدولي بالتصويت على قرار تجديد ولاية (الأونروا) لثلاث سنوات قادمة



جدة 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واس

رحّبت منظمة التعاون الإسلامي بالتصويت لصالح جملة من مشروعات القرارات الخاصة بفلسطين في اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، لا سيما القرار الخاص بتجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لثلاث سنوات قادمة، الذي تم اعتماده بأغلبية 170 صوتاً، مقابل تصويت دولتين ضد القرار.

وعدت المنظمة ذلك الموقف التزاماً وإجماعاً دولياً على دعم حقوق الشعب الفلسطيني وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم بناءً على القرار 194.

وأثنى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، على مواقف الدول التي صوتت لصالح القرار، داعياً في الوقت نفسه جميع الدول إلى ترجمة هذا الدعم السياسي بإسهامات مالية، لتمكين وكالة الأونروا من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضيتهم حلاً نهائياً وفقاً للقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة.

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10:56ت م

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