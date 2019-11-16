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المطلق يوضح حكم الاكتتاب في أرامكو
أكد أنه حلال والمشايخ ستشارك فيه
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، أن الاكتتاب في شركة أرامكو حلال وجائز، مضيفاً أن الشركة من أعمدة الاقتصاد الوطني في السعودية.
وقال المطلق في رده عن حكم الاكتتاب في الشركة من متصل ببرنامجه الأسبوعي “استديو الجمعة” على إذاعة نداء الإسلام أمس: “يجوز، شركة أرامكو ليست فيها ربا وهي شركة تشتغل وتنقب وتعمل وتحفر وتبيع”.
وأضاف أن المشاركة فيها حلال وهي من أعمدة الاقتصاد في المملكة العربية السعودية، فالمشاركة فيها طيبة وأنا أعتقد حتى المشايخ، نحن سنشارك فيها”.
ويترقب المستثمرون الأفراد بدء الاكتتاب في أرامكو السعودية غداً الأحد الموافق 17 نوفمبر، ومن المفترض أن يستمر اكتتاب الأفراد حتى 28 نوفمبر الجاري.
وكانت أرامكو قد أعلنت طرق طلب الاكتتاب في أسهمها إما عبر زيارة البنك المعتمد للفرد، أو الهاتف، أو الخدمات المصرفية الإلكترونية أو ماكينات الصراف الآلي أو عبر قنوات البيع الأخرى التي توفرها البنوك.
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