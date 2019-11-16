لجنة للتحقيق في تعنيف طفل الحضانة

2019-11-16

متابعات الخليج 365 _ علي شيبان _ جازان

أعلنت إدارة تعليم صبيا بمنطقة جازان تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في واقعة تعنيف طفل رضيع داخل إحدى الحضانات.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها لـ”متابعات الخليج 365” كان الرضيع مع والدته التي تعمل بمدرسة خاصة بمحافظة العيدابي بجازان حيث كان في الحضانة وتعرض للتعنيف وبقيت آثار دماء وجروح على وجه الرضيع ولم تُعرف الأسباب.

وقد تم عمل تقرير طبي في أحد المستشفيات لكشف حجم ما تعرض له الطفل الرضيع حيث ما زالت الإجراءات قيد الانتظار لكشف المتسبب في هذه الحادثة.

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وفي سياق متصل أوضحت إدارة تعليم صبيا على لسان المتحدث الرسمي الأستاذ إبراهيم الحازمي: “أنه إشارة إلى الصور المتداولة لتعرض رضيع بإحدى الحضانات الخاصة بالعيدابي وامتداداً للأهمية الكبرى التي توليها الدولة أيدها الله لحفظ حقوق الأطفال، وحيث كفلت الأنظمة المعمول بها في المملكة حماية حقوقهم، فقد كُرست الجهود على المستوى الوطني من أجل الإسهام في تعزيز تلك الحقوق وحمايتها”.

وبناءً على ما تم تداوله عبر قنوات الإعلام فقد وجه مدير تعليم صبيا بتشكيل لجنة عاجلة من إدارة التعليم ومكتب تعليم العيدابي للتحقيق والوقوف على تفاصيل أكثر في القضية والرفع بالنتائج عاجلاً لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال ما يتم التوصل له.

وأضاف الحازمي أن إدارة تعليم صبيا تقوم بالتنسيق حالياً مع الجهات الأمنية والجهات ذات الاختصاص، وستصدر ـ بمشيئة الله ـ بياناً إلحاقياً يتضمن الإجراءات النظامية التي سيتم اتخاذها وفقاً لنتائج التحقيق.

وكانت شرطة محافظة العيدابي قد باشرت، صباح أول أمس الخميس بلاغاً عن تعرض طفل رضيع للتعنيف في حضانة بمقر عمل والدته بإحدى المدارس بالمحافظة.

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