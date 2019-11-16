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المرور توضح شرط اقتناء المركبات التراثية

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2019-11-16

المرور توضح شرط اقتناء المركبات التراثية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت الإدارة العامة للمرور أن هناك شرطًا يُسمح من خلاله باقتناء المركبات التراثية.

وبينت الإدارة، عبر حسابها الرسمي في تويتر”، أنه يسمح باقتناء المركبات التراثية شرط عدم استخدامها في الطرق العامة.

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وكانت إدارة المرور قد أوضحت في وقت سابق أن سير المركبات الكلاسيكية التي يتم اقتناؤها على الطرقات يعد مخالفة مرورية، وردت عقوبتها في جدول المخالفات المرورية رقم (٤).

وتستوجب المخالفة فرض غرامة على المخالف لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على 900 ريال.

 

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