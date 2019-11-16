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إهدار مال وعشوائية في مشروع بالدرب
جزيرة بحي أبو السداد بدون تخطيط
متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - الدرب
ناشد عدد من سكان حي أبو السداد بمحافظة الدرب، التابعة لمنطقة جازان، الجهة المسؤولة عن رصف الشوارع وإنارتها بالعمل على إزالة البلك الخرساني الذي وضع بطريقة عشوائية لمشروع الجزيرة الوسطية بالطريق الدائري لحي أبو السداد.
وأكد الأهالي أن الجهات المسؤولة نفذت المشروع بشكل عشوائي دون أن تعمل على دراسة وتخطيط هندسي لعمل الرصيف الوسطي لهذا الشارع المزدوج، حيث تم وضع البلك على الرمل دون فرش مادة الأسمنت أسفله لتثبيته ثم تركته دون تبليط ودفن منذ مدة زمنية طويلة، واكتفت الجهة بطلائه بمادة الدهان.
ولفتوا إلى أن هذا الرصيف يعتبر هدرًا للمال العام، مطالبين بتشكيل لجنة للتحقيق مع جميع الأطراف ومحاسبة المتسبب.
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