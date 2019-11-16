صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي: “بيان من الديوان الملكي” انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير/ تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه – إن شاء الله – هذا اليوم السبت الموافق 19 / 3 / 1441 هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. {إنَّا للهِ وإنَّا إليه رَاجِعُون}.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيان من الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن عبدالله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.