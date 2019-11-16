مدير تعليم صبيا يوجّه بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في قضية تعنيف «رضيع العيدابي»

وجَّه مدير تعليم صبيا، بتشكيل لجنة عاجلة من إدارة تعليم صبيا، ومكتب تعليم العيدابي للتحقيق والوقوف على تفاصيل تعرض رضيع في إحدى الحضانات الخاصة بالعيدابي للتعنيف.

وأوضح المتحدث الرسمي لإدارة تعليم صبيا إبراهيم الحازمي، أنه إشارة إلى الصور المتداولة لتعرض رضيع في إحدى الحضانات الخاصة بالعيدابي للتعنيف؛ دون معرفة المتسبب، وبناء على ما تم تداوله عبر قنوات الإعلام، فقد وجه مدير تعليم صبيا بتشكيل لجنة عاجلة من إدارة التعليم ومكتب تعليم العيدابي، للتحقيق والوقوف على تفاصيل أكثر في القضية والرفع بالنتائج عاجلًا؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال ما يتم التوصل له.

وأضاف الحازمي، أن إدارة تعليم صبيا تقوم بالتنسيق حاليًا مع الجهات الأمنية والجهات ذات الاختصاص، وستصدر بيانًا إلحاقيًا يتضمن الإجراءات النظامية، التي سيتم اتخاذها وفقًا لنتائج التحقيق.