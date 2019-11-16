أمطار غزيرة وتساقط البرد على عدد من مناطق المملكة خلال الساعات القادمة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار غزيرة، وتساقط البرد، على عددٍ من مناطق المملكة خلال الساعات القادمة، يصحبها رياح نشطة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وتشهد (الليث) في مكة المكرمة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وشبه انعدام في الرؤية الأفقية بدءًا من السادسة صباحًا وحتى التاسعة مساء، فيما تشهد (الأحساء، الجبيل، الخبر الخفجي، الدمام، القطيف، النعيرية) بالمنطقة الشرقية تكوُّن سحب رعدية ممطرة، يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية، بحالة جوية بدأت الساعة 6:45 صباحًا وتستمر حتى الساعة العاشرة مساء.

أما (رفحاء، طريف) بالحدود الشمالية، فتشهدان هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط برد، مصحوبة برياح سطحية تؤدّي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وذلك بحالة جوية بدأت الساعة 2:15 صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساء.

كما تتعرَّض (الدائر، الريث، فيفا، هروب) بمنطقة جازان إلى أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط برد وسيول ورياح سطحية تؤدي إلى شبه انعدام بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة الثالثة عصرًا، وحتى الساعة الثامنة مساء، وتتطور الحالة الجوية في (أبو عريش، أحد المسارحة، الدائر، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، جازان، صامطة، صبيا، فيفا، هروب) إلى نشاط في الرياح السطحية يؤدّي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية بداء من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساء.

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أما (أبها، أحد رفيدة، البرك، الحرجة، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، بيشة، تثليث، تنومة، رجال ألمع، سراة عبيدة، طريب، محايل) في منطقة عسير فتتعرض لهطول أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية يؤدّي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة الواحدة صباحًا وحتى منتصف الليل، وتطور الحالة الجوية بذات المنطقة في (أبها، أحد رفيدة، المجاردة، النماص، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، ظهران الجنوب، محايل) إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصحبها تساقط برد وسيول وشبه انعدام في الرؤية بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة الثامنة مساء.

كما تتعرض (الوجه، أملج، حقل، ضباء) في منطقة تبوك، إلى تكون سحب رعدية ممطرة، ونشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى منتصف الليل، وتتطور الحالة في (تبوك وتيماء) بذات المنطقة إلى أمطار متوسطة تصل إلى حد السيول يصحبها تساقط برد ورياح سطحية تؤدّي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى منتصف الليل، فيما تشهد (الحائط، السليمى، الشملي، الشنان، بقعاء، حائل) في المنطقة تكون سحب رعدية ممطرة يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى منتصف الليل.