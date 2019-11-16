الجبير يلتقي عددًا من المسؤولين في إيطاليا

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية إلى إيطاليا، أمس الجمعة، رئيس لجنة حقوق الإنسان لدى مجلس النواب السيدة إيولاندا دي ستاسيو، وعضو لجنة شؤون العدل لدى مجلس النواب جان فرانكو دي سارنو، وعضو لجنة الشؤون الأوروبية فرانشيسكا جاليتزيا؛ بحضور الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيطاليا.

وجرى خلال اللقاء، استعراض عددٍ من الموضوعات، إضافة إلى بحث مجالات التعاون المشترك.

كما التقى الجبير والسفير، عقب ذلك، كلٌ على حدة، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية لدى مجلس الشيوخ الإيطالي، رئيسة مؤسسة بيتينو كراسكي السيدة ستيفانيا كراكسي، وعضو لجنة الشؤون الخارجية المستشار السياسي للمتحدث باسم مجلس الشيوخ الينتينو الينتيني.

وجرى خلال اللقاءين، استعراض العلاقات الثنائية ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

حضر اللقاءات السفير خالد بن مساعد العنقري، والمستشار إيهاب بن محمد النجار.