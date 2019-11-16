العدل: الاستعلام عن طلبات التنفيذ برقم الهوية عبر التطبيق الرسمي

أعلنت وزارة العدل، أمس الجمعة، خدمة جديدة تساعد المستفيدين في الاستعلام عن طلبات التنفيذ، وذلك من خلال رقم الهوية.

وأوضحت الوزارة ذلك، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فذكرت: «وفَّرنا عليك الذهاب إلى محاكم التنفيذ، استعلم عن طلبات التنفيذ برقم الهوية، من خلال تطبيقنا الرسمي».

ونشرت «إنفوجراف» مع التغريدة السابقة يوضح ثلاث خطوات للاستعلام عن طلب التنفيذ، هي (الدخول لخدمة التنفيذ، وإدخال رقم الهوية، ثم التحقق من رمز أبشر المرسل على الهاتف).

يجدر الإشارة، إلى أن قيمة طلبات التنفيذ للأوراق التجارية، التي باشرتها محاكم التنفيذ نحو 44.3 مليار ريال لتنفيذ 141.1 ألف طلب منذ بداية العام الهجري الحالي، بارتفاع 8 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، واستحوذت محاكم منطقة الرياض على النسبة الأعلى من قيمة الطلبات بنحو 47 في المائة؛ حيث بلغت قيمتها ما يقارب 20.7 مليار ريال، لنحو 36.1 ألف طلب.

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وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية، بقيمة 12.2 مليار ريال لتنفيذ 22.9 ألف طلب، وتلتها مكة المكرمة في المرتبة الثالثة لتحصيل 9.2 مليار ريال لتنفيذ 41.421 ألف طلب، تليها منطقة المدينة المنورة بـ809 ملايين ريال، وبـ10.231 ألف طلب تنفيذ، تليها منطقة عسير 492 مليون ريال لعدد 6924 طلبًا.

وبلغت قيمة الطلبات، التي استقبلتها منطقة القصيم 327 مليون ريال لعدد 4591 طلبًا، تليها منطقة تبوك بقيمة 223.9 مليون ريال وعدد 5703 طلبات.

وتباشر محاكم التنفيذ في منطقة حائل النظر في استعادة 91.3 مليون ريال لتنفيذ 1582 طلبًا، تليها منطقة جازان بقيمة 142.8 مليون ريال لـ4866 طلبًا، تليها منطقة نجران بتحصيل 103.3 مليون ريال، لتنفيذ 2428 طلب تنفيذ.

وتسعى وزارة العدل، من خلال مبادرة رقمنة الثروة العقارية- إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020- إلى تحسين الخدمات العقارية وتطويرها، وتبسيط إجراءات إدارة الثروة العقارية كافة، تماشيًا مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.