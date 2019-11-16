اخبار السعوديه

وفاة الأمير تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن الديوان الملكي، وفاة الأمير تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود.

وسيُصلى على الأمير تركي، اليوم السبت، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

وصدر عن الديوان الملكي- اليوم- البيان التالي :

«انتقل إلى رحمة الله تعالى، صاحب السمو الأمير / تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود، وسيُصلى عليه- إن شاء الله- هذا اليوم السبت الموافق 19 / 3 / 1441 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

تغمَّده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الأمير تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا