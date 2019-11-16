أعلن الديوان الملكي، وفاة الأمير تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود.

وسيُصلى على الأمير تركي، اليوم السبت، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

وصدر عن الديوان الملكي- اليوم- البيان التالي :

«انتقل إلى رحمة الله تعالى، صاحب السمو الأمير / تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود، وسيُصلى عليه- إن شاء الله- هذا اليوم السبت الموافق 19 / 3 / 1441 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

تغمَّده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».