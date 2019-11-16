فيديو جراف.. «أمن الطرق» ينبّه من «النقطة العمياء»

نبّهت القوات الخاصة لأمن الطرق، قائدي المركبات على الطرق السريعة من «النقطة العمياء»، حرصًا على سلامتهم.
وذكر الحساب الرسمي لأمن الطرق على موقع التواصل تويتر: «لسلامتك وسلامة من معك، احذر من النقاط العمياء أثناء القيادة بجوار الشاحنات».
ونشر أمن الطرق فيديوجرافًا، أوضح -من خلاله- أن حجم الشاحنة كبير بالنسبة للمركبات الأخرى، منبّهًا من النقاط العمياء لدى سائق الشاحنة، لأنها كثيرة وخطيرة، وعند رغبة تجاوز قائد المركبة للشاحنة عليه النظر في مرآة سائق الشاحنة، فإذا كان يراه فهو يستطيع أن يرى المركبة، وإلا فإن المركبة غير ملاحظة بالنسبة لقائد الشاحنة.
وكانت القوات الخاصة لأمن الطرق قد نبّهت -في وقت سابق- من أن استخدام أي جهاز محمول باليد أثناء القيادة، يعد خطرًا جسيمًا على قائد المركبة ومرتادي الطريق.
وأضاف أمن الطرق أن استخدام الجوال أثناء القيادة يؤدي إلى ارتكاب المخالفات التي تعرّض السلامة المرورية للخطر، وعدم الانتباه إلى الإشارات واللوحات التنسيقية والتحذيرية، وعدم قدرة السائق على التركيز والتحكّم في المسار، وعدم إدراك ما يحدث حوله أثناء القيادة، وعدم القدرة على التعامل مع الظروف الطارئة بشكل صحيح.
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