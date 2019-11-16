السعودية اليوم / تعليم الخرج يطبق الدوام الشتوي في مدارس السيح والدلم غداً



السيح 19 ربيع الأول 1441هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واس

تبدأ إدارة تعليم الخرج غداً تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي والأجنبي للبنين والبنات بقطاعي التعليم في السيح والدلم.

وأكدت الإدارة على قادة وقائدات المدارس ورياض الأطفال، إعتماد الدوام الشتوي خلال الفترة المحددة ، على أن يكون موعد الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة 7.15 ، وبدء الحصة الأولى عند الساعة 7.30 ، فيما ستكون العودة للعمل بالدوام الصيفي بمشيئة الله يوم الأحد 6 -7- 1441هـ.

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09:06ت م

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