طقس المملكة.. توقعات بهطول أمطار غزيرة على المدينة والمحافظات التابعة لها

السبت 16 نوفمبر 2019

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم.



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وقالت إن الحالة تمثل في هطول أمطار رعدية على المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها، مما يؤدي إلى نشاط في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الثالثة من فجر يوم السبت، على المدينة المنورة ومحافظات ينبع، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، والحناكية، والعيص، والمهد.