“الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة على معظم المناطق غداً .. وضباب على شمال المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس غداً السبت، أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم المناطق. وذكرت “الأرصاد” أن هذه الحالة المناخية ستغطي مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان والشرقية.
كما يُتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقة الجوف والحدود الشمالية وتبوك. فيما أشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تُسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة في المملكة غداً (36 درجة)، وأبها أدنى درجة حرارة (10 درجات).
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