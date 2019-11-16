السعودية | د. آل الشيخ يستعرض مع وزيرة التعليم السويدي التجارب الدولية في تطوير العملية التعليمية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:15 صباحًا, 16 نوفمبر 2019 م المناطق - واس بحث معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم معالي وزيرة التعليم بمملكة السويد الدكتور آنا اكستروم مجالات التعاون المشترك، والتجارب الدولية في تطوير العملية التعليمية، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر العام في نسخته الـ 40 لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” في العاصمة الفرنسية باريس.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التعليمية.

حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة “اليونسكو” الدكتور إبراهيم بن يوسف البلوي، ومستشار التعليم العالي في المندوبية الدكتور خالد العمري، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ومدير العلاقات العامة والمراسم بمكتب وزير التعليم بجدة الأستاذ خالد غندوره.

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