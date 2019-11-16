«الخدمة المدنية»: لا صحة لما يتداول حول تفسيرات تعديل المادة 219

نفت وزارة الخدمة المدنية صحة ما يتم تداوله من تفسيرات حول تعديل المادة (219) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية والخاصة بالتقاعد المبكر.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية سلطان الظاهر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه «لا صحة لما يتم تداوله من تفسيرات حول تعديل المادة (219) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية».

وأكد متحدث «الخدمة المدنية»، أن ما تم تعديله يتعلق فقط بكيفية قبول طلب الإحالة على التقاعد.

وتنص المادة 219 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، على أن إحالة الموظف على التقاعد المبكر يكون بموافقة من يملك حق تعيينه إذا بلغت خدماته عشرين سنة.