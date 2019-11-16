السعودية اليوم / "الأرصاد" : رياح نشطة وسحب رعدية علي منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة ١٩ ربيع الأول 1441هـ الموافق ١٦ نوفمبر 2019م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, اشتمل على رياح نشطة وسحب رعدية علي محافظة ينبع و محافظة بدر تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الثانية عشر من فجر يوم الأحد .

// انتهى //

06:03ت م

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